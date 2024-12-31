❗️⚡️Серия мощных ударов нанесена по объектам украинских формирований в Шостке Сумской области. Были задействованы дальние ракетоносцы Ту-22М3 с ракетами Х-22Н/32 и баллистические "Искандер-М".
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❗️⚡️Серия мощных ударов нанесена по объектам украинских формирований в Шостке Сумской области. Были задействованы дальние ракетоносцы Ту-22М3 с ракетами Х-22Н/32 и баллистические "Искандер-М".