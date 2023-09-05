Неспешный разговор

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Россия затягивает удавку на шее Запада, или Почему все упускают истинную причину нервной реакции СШA на расширение БРИКС

Россия затягивает удавку на шее Запада, или Почему все упускают истинную причину нервной реакции СШA на расширение БРИКС

В конце прошлого века по странам, которые имели доступ к ключевым морским торговым путям, прокатилась целая череда военных интервенций и цветных революций.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
удавка на нашей шее это ЦБ-  филиал ФРС сша.
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15 час.
Zoia Goldshtab
Наебуллинв и Силукрысова-ВОН ИЗ РОССИИ!!!ПУСТЬ В СПШ РАБОТАЮТ НА СОРОСА!
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12 час.
Александр Симаков
А как они будут работать на Сороса в СПШ?! СПШ - это сигнальный пистолет Шпагина, если Вы не в курсе.😀 А Вениамин Мельников утверждает, что ЦБ - это филиал ФРС.  Так кому верить-то, Вам или ему?
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11 час.

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