Россия затягивает удавку на шее Запада, или Почему все упускают истинную причину нервной реакции СШA на расширение БРИКС
В конце прошлого века по странам, которые имели доступ к ключевым морским торговым путям, прокатилась целая череда военных интервенций и цветных революций.
Комментарии
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удавка на нашей шее это ЦБ- филиал ФРС сша.
Наебуллинв и Силукрысова-ВОН ИЗ РОССИИ!!!ПУСТЬ В СПШ РАБОТАЮТ НА СОРОСА!
А как они будут работать на Сороса в СПШ?! СПШ - это сигнальный пистолет Шпагина, если Вы не в курсе.😀 А Вениамин Мельников утверждает, что ЦБ - это филиал ФРС. Так кому верить-то, Вам или ему?
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