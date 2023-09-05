Россия затягивает удавку на шее Запада, или Почему все упускают истинную причину нервной реакции СШA на расширение БРИКС

Александр Симаков

А как они будут работать на Сороса в СПШ?! СПШ - это сигнальный пистолет Шпагина, если Вы не в курсе.😀 А Вениамин Мельников утверждает, что ЦБ - это филиал ФРС. Так кому верить-то, Вам или ему?