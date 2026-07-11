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Русская весна

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Туск: В Варшаве создадут стену памяти жертв Волынской резни (ВИДЕО)

Туск: В Варшаве создадут стену памяти жертв Волынской резни (ВИДЕО)

В Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши. «11 июля отмечается годовщина Кровавого воскресенья — кульминации Волынской резни.

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