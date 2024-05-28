Простой на бывшем заводе Nissan продлится до старта мелкоузловой сборки

Примерно 25% сотрудников бывшего автомобильного завода Nissan, который сейчас называется "Автозавод Санкт-Петербург", будет находиться в режиме простоя, пока на предприятии не начнется мелкоузловая сборка.
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