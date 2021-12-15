Друзья

10 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Ум не выветрился, но не всем дают возможность его проявить. Лазарев оказался первым, когда разрешили. Увы, сейчас нач...Если жизнь такая ...
  • Валерий Протасов
    Кто же спорит с определением софистики как учения античной философии? Сущность её остаётся такой, как её определяют в...Если жизнь такая ...
  • валентина родионова (ЗОЛОТАРЕВА)
    Это хвост знака Дева,если её перезагрузить по высшему уровню,то можно выйти за пределы галактики к центру Вселенной-н...Письмо Вселенной ...

Уникальное фото: мышцы после спортивной тренировки - ученые открыли новый механизм

Уникальное фото: мышцы после спортивной тренировки - ученые открыли новый механизм

Наука от Фансаенс   Уникальное фото: мышцы после спортивной тренировки - ученые открыли новый механизм Во время спортивной тренировки  -  или любой другой активности, которая требует активной работы мышц - в мышцах появляются микроскопические надрывы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх