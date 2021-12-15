Наука от Фансаенс Уникальное фото: мышцы после спортивной тренировки - ученые открыли новый механизм Во время спортивной тренировки - или любой другой активности, которая требует активной работы мышц - в мышцах появляются микроскопические надрывы.
Наука от Фансаенс Уникальное фото: мышцы после спортивной тренировки - ученые открыли новый механизм Во время спортивной тренировки - или любой другой активности, которая требует активной работы мышц - в мышцах появляются микроскопические надрывы.
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