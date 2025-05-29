Инфографика: страны с наиболее образованным населением / © visualcapitalist На инфографике, приведенной выше, отображены страны с самым образованным населением, где учитывается общее число взрослых в возрасте 25–64 лет с высшим образованием (степень бакалавра и выше).
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