«Уменьшение потребления алкоголя»: врач Фомичева назвала способы снизить холестерин без лекарств

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева: существуют немедикаментозные способы снижения уровня холестерина. Повышенный холестерин означает, что человек становится подвержен риску образования сосудистых бляшек и связанных с ними сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.
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