«Уменьшение потребления алкоголя»: врач Фомичева назвала способы снизить холестерин без лекарств

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева: существуют немедикаментозные способы снижения уровня холестерина. Повышенный холестерин означает, что человек становится подвержен риску образования сосудистых бляшек и связанных с ними сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.