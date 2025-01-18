Украинские военные вывозили жителей Курской области в Сумскую область. Медик, командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Олег Курташ проводил над ними опыты, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер» российской группировки войск «Север».
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