Хертогенбош (WTA). 1-й круг. Векич сыграет с Корпач, Александрова встретится с Родионовой, Андрееску – с Вердер

Сетка турнира здесь. Libema Open Хертогенбош, Нидерланды 10 – 16 июня 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, трава Первый круг Арина Родионова (Австралия) Екатерина Александрова (Россия) Дата проведения 10 июня, 17.
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