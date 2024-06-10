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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хертогенбош (WTA). 1-й круг. Векич сыграет с Корпач, Александрова встретится с Родионовой, Андрееску – с Вердер

Сетка турнира здесь. Libema Open Хертогенбош, Нидерланды 10 – 16 июня 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, трава Первый круг Арина Родионова (Австралия)  Екатерина Александрова (Россия) Дата проведения 10 июня, 17.

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