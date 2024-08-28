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Звезды российского футбола остались без работы. Почему Дзюба, Джикия и Миранчук не нашли себе клубы?

Звезды российского футбола остались без работы. Почему Дзюба, Джикия и Миранчук не нашли себе клубы?

В российском футболе на старте нынешнего сезона сложилась уникальная ситуация. Сразу несколько игроков, которые еще совсем недавно блистали в сборной России, находятся без клубов и за считаные дни до закрытия трансферного окна (1 сентября в Европе и 5 сентября в РПЛ) так и не нашли варианты продолжения карьеры.

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