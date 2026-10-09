В Архангельске заключены договоры с инвесторами на установку павильонов ожидания общественного транспорта

Об этом в соцсети сообщил глава администрации города Дмитрий Морев.- Одна из проблем, которую горожане поднимают на встречах и в соцсетях, - отсутствие благоустроенных павильонов ожидания на автобусных остановках, - написал он.
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