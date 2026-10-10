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Царьград

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Экспорт АПК Гомельской области превысил $500 млн за 8 месяцев

Экспорт АПК Гомельской области превысил $500 млн за 8 месяцев

За восемь месяцев 2026 года экспорт продукции АПК Гомельской области превысил 500 млн долларов, а перерабатывающие предприятия региона выпустили товаров на 2,3 млрд рублей.

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