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ЕС утвердил пакет санкций против России

ЕС утвердил пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). ЕС 12 октября утвердил 22-й пакет санкций против России. Он стал крупнейшим единовременным расширением списка с начала конфликта.

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