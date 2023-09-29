Российская ракета Х-38МЛ поразила украинский мост: опубликовано видео удара

Тем временем украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Брянской области, российские военные отразили атаку Украинская ДРГ в составе восьми бойцов предприняла попытку осуществить прорыв в Белгородскую область.
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