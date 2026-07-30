Шнайдер и Винус проиграли в 1/4 финала парного турнира в Вашингтоне

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Диана Шнайдер и Винус Уильямс выбыли в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне. Они уступили Ифань Сюй и Тан Цяньхуэй со счетом 4:6, 2:6.