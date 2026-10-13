Суд встал на сторону Гогунского в споре об алиментах на дочь

Экс-возлюбленная Виталия Гогунского требовала поднять алименты на дочь до 405 тысяч рублей, но суд оставил выплаты на прежнем уровне.
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