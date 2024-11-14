В МВД России наградили сотрудников за мужество при спасении людей

В МВД России прошла торжественная церемония, на которой 31 сотруднику органов внутренних дел из 17 регионов страны были вручены государственные и ведомственные награды за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.
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