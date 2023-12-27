Это начало конца: кому из звезд «голой» вечеринки грозит арест

Задержание правоохранителями рэпера Vacio после “голой” вечеринки Анастасии Ивлеевой может стать началом серии арестов звезд, которые также присутствовали на данном мероприятии.
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