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Это начало конца: кому из звезд «голой» вечеринки грозит арест

Это начало конца: кому из звезд «голой» вечеринки грозит арест

Задержание правоохранителями рэпера Vacio после “голой” вечеринки Анастасии Ивлеевой может стать началом серии арестов звезд, которые также присутствовали на данном мероприятии.

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