Преждевременная менопауза повышает риск гипертонии у женщин

Исследование связи преждевременной менопаузы и гипертонии Ученые из Великобритании проанализировали данные почти 108 тысяч женщин, участвовавших в проекте UK Biobank, чтобы изучить связь между возрастом наступления преждевременной и ранней менопаузы и развитием гипертонии.