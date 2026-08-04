Преждевременная менопауза повышает риск гипертонии у женщин

Исследование связи преждевременной менопаузы и гипертонии Ученые из Великобритании проанализировали данные почти 108 тысяч женщин, участвовавших в проекте UK Biobank, чтобы изучить связь между возрастом наступления преждевременной и ранней менопаузы и развитием гипертонии.
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