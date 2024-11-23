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Из жизни иноагентов

Из жизни иноагентов

  Иноагент Артур Смольянинов, сидит в Риге, на своей новой. Родине? Не Родине? Вряд ли у таких как он в лексиконе существует подобное понятие, и вряд ли, даже если оно и существует, они понимают, что в него вкладывается и какова его моральная подоплека.

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Комментарии
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NP
Nina Pudikova
Читать их грязные мысли - себя не уважать, много дерьма накопили в душонке, вот и льется она из всех их дырок!!!
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7 час.
нБ
наил Булатов
хто таковая на ком женился-старая проститутка? а другие ним ср..ь не сядут
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6 час.
Добрый Кот
Писать про них необходимо, как есть. Если не будут о них напоминать, то и негатив забудется. А то кто-нибудь, посмотрев фильм, расчувствуется,всплывёт былая любовь. А мы не должны забывать о предателях и их предательстве.
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3 час.

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