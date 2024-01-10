Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах смерти ребенка в Красноярском крае

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка по факту смерти 13-летнего мальчика, тело которого без признаков насильственной смерти было обнаружено по месту его жительства.
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