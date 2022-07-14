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«Ювентус» хотел подписать Джеко и Арнаутовича, но получил отказ

«Ювентус» находится в поиске опытного форварда. Туринцы пытались приобрести Эдина Джеко из «Интера», но 36-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины ответил отказом, сообщает журналист Sport Italia Альфредо Педулла.

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