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Китайский мост-тоннель установил 10 мировых рекордов

Китайский мост-тоннель установил 10 мировых рекордов

После семи лет строительства Китай открыл новую линию Шэньчжэнь-Чжуншань — систему мостов и подводных тоннелей, протяженностью 24 км, соединяющую два города на противоположных берегах дельты Жемчужной реки.

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