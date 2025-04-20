Кошмарное заявление европейских чиновников открыло глаза вообще всем

А Кудасов

Наверняка это хорошо, что их не будет. Они, кстати, не особо себя проявили в той войне или особо проявили на стороне нацистов. Значит им стыдно праздновать чужую победу и своё поражение. А кошмарного в их заявлении я не заметил, надоедливые слепни на которых надоело обращать внимания.