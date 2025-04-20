Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    Что КАЛлас,  что ГИНЕКОЛОГИНЯ..Им бы заняться на своём рабочем месте...а не лезть куда не надо...Кошмарное заявлен...
  • Сергей Кашапов
    Постепенно накапливается негатив у народа к чиновникам и президенту,по коментам вижу. Это очень опасно для страны.Пор...Стервятники
  • Михаил Пантюхин
    Этой манде каллас (простите за выражение) пора закрыть свой поганый рот! Как и её подруге фон дер бляйн! Им сучкам др...Кошмарное заявлен...

Кошмарное заявление европейских чиновников открыло глаза вообще всем

Кошмарное заявление европейских чиновников открыло глаза вообще всем

Заявления официальных представителей Еврокомиссии о праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют истинное отношение к малым странам-членам союза, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Наверняка это хорошо, что их не будет. Они, кстати, не особо себя проявили в той войне или особо проявили на стороне нацистов. Значит им стыдно праздновать чужую победу и своё поражение. А кошмарного в их заявлении я не заметил, надоедливые слепни на которых надоело обращать внимания.
Ответить
16 час.
МП
Михаил Пантюхин
Этой манде каллас (простите за выражение) пора закрыть свой поганый рот! Как и её подруге фон дер бляйн! Им сучкам драным не даёт покоя память о их гнилых предков-нацистов! Ничего, этим ньюгитлерам скоро обьявим Нюрнберг 2! Скрыться не смогут! Пусть лучше вешаются!
Ответить
14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Что КАЛлас,  что ГИНЕКОЛОГИНЯ..Им бы заняться на своём рабочем месте...а не лезть куда не надо...
Ответить
13 час.
наверх