Заявления официальных представителей Еврокомиссии о праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют истинное отношение к малым странам-членам союза, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
Кошмарное заявление европейских чиновников открыло глаза вообще всем
Комментарии
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А Кудасов
Наверняка это хорошо, что их не будет. Они, кстати, не особо себя проявили в той войне или особо проявили на стороне нацистов. Значит им стыдно праздновать чужую победу и своё поражение. А кошмарного в их заявлении я не заметил, надоедливые слепни на которых надоело обращать внимания.
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16 час.
МП
Михаил Пантюхин
Этой манде каллас (простите за выражение) пора закрыть свой поганый рот! Как и её подруге фон дер бляйн! Им сучкам драным не даёт покоя память о их гнилых предков-нацистов! Ничего, этим ньюгитлерам скоро обьявим Нюрнберг 2! Скрыться не смогут! Пусть лучше вешаются!
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Что КАЛлас, что ГИНЕКОЛОГИНЯ..Им бы заняться на своём рабочем месте...а не лезть куда не надо...
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13 час.
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