Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Украинские войска утром 2 ноября возобновили обстрел Донецкой Народной Республики. Они выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Украинские войска утром 2 ноября возобновили обстрел Донецкой Народной Республики. Они выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
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