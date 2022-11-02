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Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Украинские войска утром 2 ноября возобновили обстрел Донецкой Народной Республики. Они выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

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