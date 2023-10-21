Русская весна
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Русская весна

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Россия прекращает действие соглашения о приграничном сотрудничестве со страной ЕС

Россия прекращает действие соглашения о приграничном сотрудничестве со страной ЕС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между российским правительством и правительством Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству между странами.

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