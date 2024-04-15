Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинские Талейраны

Украинские Талейраны

Вчера министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба немножко приоткрыл завесу тайны вокруг переговоров с союзниками по поводу систем ПВО Patriot: «Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: «Дорогие мои, все что угодно.

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