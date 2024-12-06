Ignio.com Весы. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 декабря

Наиболее чувствительные области и участки тела у Весов – это те, где больше всего растительности. А самой сильной чувствительностью (как и «волосатостью») обладает, конечно же – голова! Поэтому не стесняйтесь и попросите вашего избранника как следует «поворошить» вам затылок, виски и основание шеи… .