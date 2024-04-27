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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Национальные диаспоры уже правят Россией. Что делать?

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Комментарии
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Е Пронина
ответят тем, что убьют еще не одного русского или взорвут чего нибудь )продолжайте дальше трепаться на эту тему))
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