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Илон Маск заявил об исчезновении человечества на фоне рекордного падения рождаемости

Илон Маск заявил об исчезновении человечества на фоне рекордного падения рождаемости

Илон Маск заявил об исчезновении человечества на фоне рекордного падения рождаемости Юлия ЧелкановаАмериканский предприниматель Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества на фоне демографического кризиса.

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