Илон Маск заявил об исчезновении человечества на фоне рекордного падения рождаемости Юлия ЧелкановаАмериканский предприниматель Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества на фоне демографического кризиса.
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