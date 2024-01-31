Всех музыкантов группы «Би‑2» депортировали из Таиланда в Израиль

РИАМО - 31 янв. Израильскому консулу удалось договориться с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль музыкантов российской рок-группы «Би‑2», в том числе Александра Умана (Шура), сообщает ТАСС.
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