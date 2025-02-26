Яна Поплавская готова плюнуть в лицо – шакалу Отару Кушанашвили

Похоже, что Отар Кушанашвили завел себе нового врага — актрису Яну Поплавскую. Журналист сделал нелестное высказывание в её адрес, обвинив Поплавскую в том, что именно она стала причиной массовой отмены концертов Лолиты Милявской.