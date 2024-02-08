Российский зерновой союз: бедным странам угрожает голод из-за США

Getty Images/Vitalii Petrushenko Инициатива США о сокращении сельскохозяйственного экспорта из РФ серьезно ухудшит параметры международной продовольственной безопасности, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
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