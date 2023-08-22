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Стэн Ван Ганди: «Можно спорить о том, сильнее ли Джордан как игрок, но карьера у Леброна точно лучше»

Бывший тренер НБА, ныне комментатор Стэн Ван Ганди выразил уверенность, что Леброн Джеймс из «Лейкерс» превзошел легенду «Чикаго» Майкла Джордана, если сравнивать карьеры двух знаменитых баскетболистов.

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