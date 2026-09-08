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Газета «Культура»

210 подписчиков

«Ночь кино 2026» установила новые рекорды по числу стран и площадок

Одиннадцатая Всероссийская акция «Ночь кино» завершилась с новыми достижениями. В этом году показы лучших современных российских лент собрали более 810 тысяч зрителей по всему миру.

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