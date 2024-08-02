Судьба "Вагнера" решена - Лавров взял слово: Уничтожение базы террористов после гибели "музыкантов" в Мали

Pavel Kashaev/Global Look PressСегодня 9,4K прочитали Глава МИД России провёл беседу с коллегой из Мали после злополучной трагедии на африканском континенте, в которой погибли, по разным данным, несколько десятков бойцов ЧВК "Вагнер", а выжившие оказались плену.