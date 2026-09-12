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Более 200 артистов представили 19 номеров на фестивале циркового искусства "Без границ"

Более 200 артистов представили 19 номеров на фестивале циркового искусства "Без границ"

В цирке Чинизелли в Санкт-Петербурге открылся V международный фестиваль циркового искусства «Без границ», сообщает пресс-служба Росгосцирка.

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