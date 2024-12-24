В Ярцеве чугунолитейный завод в 2025 году запустит новый цех

Всего в проект планируют вложить 350 миллионов рублей Новый цех Ярцевского чугунолитейного завода «ЕМФ-технологии» будет запущен в работу уже в следующем году, на его строительство, которое ведётся при поддержке правительства Смоленской области, направят 350 миллионов рублей.
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