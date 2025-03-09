Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады

Новым лидером Либеральной партии Канады выбран Марк Карни, 9 марта сообщает канадское издание CBC. Либеральная партия Канады объявила Марка Карни своим новым лидером, что открывает путь к его назначению на пост премьер-министра.
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