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Петербургский дневник

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Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину свои бутсы

Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину свои бутсы

По случаю рекорда российского хоккеиста в НХЛ Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм подарил не менее легендарному хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину свои футбольные бутсы по случаю снайперского рекорда россиянина в НХЛ, пишет телеграм-канал СпоRT.

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