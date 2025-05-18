Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину свои бутсы

По случаю рекорда российского хоккеиста в НХЛ Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм подарил не менее легендарному хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину свои футбольные бутсы по случаю снайперского рекорда россиянина в НХЛ, пишет телеграм-канал СпоRT.
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