Стефен Карри покинул площадку после падения на спину

Во второй половине третьей четверти матча с «Рэпторс» Карри прошел под кольцо, сделал скидку в угол на Джонатана Кумингу, но, находясь в воздухе, столкнулся с двумя игроками «Торонто» и неудачно приземлился на спину.
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