Крупный производитель мороженого требует от учредителя тамбовского СМИ 10 млн рублей

В арбитражный суд Тамбовской области поступило исковое заявление от ООО «Фабрика настоящего мороженого» из Кореновска Краснодарского края, учредителя предприятия – московского ЗАО «Ренна-Холдинг» и Алексеевского молочноконсервного комбината о возмещении вреда, причиненного деловой репутации.
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