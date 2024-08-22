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Музыкальная терапия способствует восстановлению функций мозга

Музыкальная терапия способствует восстановлению функций мозга

Согласно исследованию, проведённому Университетом Гётеборга (University of Gothenburg), музыкально-двигательная терапия по методу Ронни Гардинера может быть эффективным средством реабилитации после инсульта и других заболеваний головного мозга.

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