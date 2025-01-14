Несколько способов правильно распрощаться с лесной красавицей: куда деть елку после праздников

После окончания праздников перед многими возникает вопрос: куда девать елку, которая недавно была символом уюта и новогоднего настроения? Вместо того чтобы просто выбрасывать дерево, можно найти ему полезное применение и одновременно позаботиться об экологии.
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