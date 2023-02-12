Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом». Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 4 шайбы подряд

Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом». Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 4 шайбы подряд

Форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом». 26-летний швед отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (6:0, третий период).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх