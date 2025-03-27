Летом на Ямале изменится расписание поездов

Связано это с ремонтами железнодорожных путей, которые проведут с 7 июня по 12 октября. В региональном департаменте транспорта рассказали, что в этот период составы из Москвы, Перми, Уфы, Казани и Оренбурга в Новый Уренгой и обратно будут ходить в промежутке с 10 утра до 10 вечера.