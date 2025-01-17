Более 870 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на компенсацию экспортных транспортных расходов в 2024 году

876 миллионов рублей получили нижегородские предприятия в виде компенсации на транспортные расходы от Российского экспортного центра (РЭЦ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2024 году.
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