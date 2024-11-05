Авиакомпания China Eastern провела успешную замену двигателя на C919

Авиакомпания China Eastern Airlines успешно сняла и заменила двигатель самого первого узкофюзеляжного самолета C919 собственной разработки, доказав тем самым свою способность обслуживать и поддерживать отечественные самолеты, сообщает шанхайский перевозчик.
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