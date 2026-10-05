В Мезенском округе нашли тело мужчины, пропавшего в конце сентября

Тело 40-летнего мужчины, пропавшего в конце сентября возле деревни Черсова, спасатели обнаружили утром 4 октября.
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