Экс-глава «Автодора» Кельбах может получить 14 лет тюрьмы за ущерб в ₽2 млрд

Бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху грозит наказание в виде лишения свободы на 14 лет за масштабное злоупотребление должностными полномочиями в ходе строительства Центральной кольцевой автодороги в Московской области.
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